В Венгрии смягчили правила пребывания для российских туристов

Правительство Венгрии пересмотрело план по сокращению с 15 февраля 2022 года срока действия прививочных сертификатов от COVID-19 с года до шести месяцев — годовые сертификаты для полностью вакцинированных туристов продлены до 1 мая. Информация о смягчении правил пребывания россиян в республике появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, после 1 мая действие прививочных сертификатов в стране будет приведено в соответствие с общей политикой ЕС и составит девять месяцев (270 дней). Таким образом, отечественным путешественникам, привитым более девяти месяцев назад, потребуется ревакцинацинация или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до въезда в страну.

Уточняется, что Венгрия признает все российские вакцины против COVID-19. Соответственно, в качестве бустерной прививки можно использовать «Спутник Лайт».

Ранее привитым российским туристам пояснили новые правила въезда в европейские страны в связи с ограничением срока действия сертификатов о вакцинации до девяти месяцев с 1 февраля. Речь идет о Хорватии, Словении, Болгарии и Кипре. Срок действия прививочного сертификата не должен превышать 270 дней после получения второй дозы препарата.