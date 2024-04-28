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13:20, 28 апреля 2024Спорт

Хоккейный клуб ЦСКА не продлил контракт с многолетним лидером команды

Андрей Светлаков покидает ЦСКА в связи с истечением контракта

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Хоккейный клуб ЦСКА не продлил контракт с многолетним лидером команды. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

«Огромное спасибо за время, которое я провел в ЦСКА. Спасибо за вашу поддержку, за доверие. Я никогда этого не забуду, ЦСКА навсегда останется в моем сердце», — заявил в прощальном видео Светлаков.

28-летний нападающий покидает ЦСКА в связи с истечением срока контракта. Светлаков является воспитанником армейского клуба, в главной команде он провел 517 матчей и набрал 197 очков. В составе ЦСКА Светлаков стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

Ранее ЦСКА расторг контракт с вратарем Иваном Федотовым, который по ходу карьеры отслужил в армии. Федотов стал голкипером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

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      Илья Костин
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