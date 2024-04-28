Андрей Светлаков покидает ЦСКА в связи с истечением контракта

Хоккейный клуб ЦСКА не продлил контракт с многолетним лидером команды. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

«Огромное спасибо за время, которое я провел в ЦСКА. Спасибо за вашу поддержку, за доверие. Я никогда этого не забуду, ЦСКА навсегда останется в моем сердце», — заявил в прощальном видео Светлаков.

28-летний нападающий покидает ЦСКА в связи с истечением срока контракта. Светлаков является воспитанником армейского клуба, в главной команде он провел 517 матчей и набрал 197 очков. В составе ЦСКА Светлаков стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

Ранее ЦСКА расторг контракт с вратарем Иваном Федотовым, который по ходу карьеры отслужил в армии. Федотов стал голкипером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».