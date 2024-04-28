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13:31, 28 апреля 2024Мир

Германия решила помешать изъятию российских активов

WSJ: ФРГ выступила против изъятия активов России, боясь исков за Вторую мировую

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Германия выступила против изъятия замороженных российских активов, боясь новых исков за преступления, совершенные в ходе Второй мировой войны. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

«ФРГ опасается, что изъятие, а не замораживание этих средств может создать прецедент и спровоцировать новые иски против Германии за преступления времен Второй мировой войны», — утверждается в публикации.

По данным издания, Германия стала «одним из самых яростных противников возглавляемых США попыток» изъять часть из замороженных активов Центрального банка России, стоимость которых составляет около 300 миллиардов долларов.

В качестве альтернативы ФРГ предложила оставить активы в неприкосновенности, чтобы «использовать их в качестве рычага» на мирных переговорах по украинскому конфликту и побудить Россию к территориальным уступкам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эту информацию, отметив, что «активы на территории не меняются».

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