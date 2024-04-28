В турецком торговом центре произошел конфликт с применением оружия

В ТЦ Турции произошел конфликт с применением оружия, один человек ранен

В Турции в торговом центре (ТЦ) произошел конфликт с применением оружия. Об этом сообщает новостной портал artigercek.

По его данным, инцидент произошел в городе Бурса на улице Нилюфер Хатун. В развлекательном заведении ТЦ началась драка. В результате неизвестный выстрелил из пистолета в одного из участников потасовки, ранив его в ногу. Сразу несколько машин с сотрудниками правоохранительных органов и медиками приехали на место происшествия.

Пострадавшего доставили в больницу. Теперь силовики выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в турецком городе Адыяман полицейский, который дежурил в участке, открыл огонь по своим коллегам. В результате нападения пострадали как минимум двое сотрудников правоохранительных органов. Их госпитализировали.