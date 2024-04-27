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22:39, 27 апреля 2024Мир

В Турции полицейский открыл огонь по своим коллегам

В Турции полицейский открыл огонь по своим коллегам, двое человек погибли

Osman Orsal / Reuters

В турецком городе Адыяман полицейский, который дежурил в участке, открыл огонь по своим коллегам, сообщает TGRT Haber.

В результате нападения пострадали как минимум двое сотрудников правоохранительным органов. Их госпитализировали.

Halk TV со ссылкой на источники в полиции сообщает, что в результате стрельбы двое стражей правопорядка погибли, еще восемь получили ранения. Собеседники телеканала рассказали, что открывший огонь сотрудник поссорился с главным инспектором отделения.

В начале апреля в США арестовали жительницу штата Джорджия, которая устроила стрельбу на шоссе из-за полного солнечного затмения. 22-летняя Тайлон Нишель Селестин объявила администраторам гостиницы, в которой остановилась, что собирается устроить стрельбу «по велению Бога» из-за солнечного затмения. После этого женщина села в свой автомобиль и выехала на шоссе, обстреляв несколько машин.

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      Сергей Грехов
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