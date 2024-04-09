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20:08, 9 апреля 2024Из жизни

Женщина устроила стрельбу «по велению Бога» из-за затмения

В США женщина обстреляла два автомобиля из-за полного солнечного затмения
СюжетСтрельба в США
Taylon Nichelle Celestine

Taylon Nichelle Celestine. Фото: Florida Highway Patrol

В США арестовали жительницу штата Джорджия, которая устроила стрельбу на шоссе из-за полного солнечного затмения. Об этом сообщает Fox News.

8 апреля 22-летняя Тайлон Нишель Селестин объявила администраторам гостиницы, в которой остановилась, что собирается устроить стрельбу «по велению Бога» из-за солнечного затмения. После этого женщина села в свой автомобиль и выехала на шоссе.

Через некоторое время она открыла огонь из пистолета и винтовки AR-15 по двигавшейся в том же направлении машине. Сделав несколько выстрелов, Селестин пять раз протаранила автомобиль и поехала дальше. Водитель был ранен в руку, однако сумел благополучно съехать на обочину. После этого Селестин обстреляла водителя еще одной машины. Мужчина получил ранение в шею. В данный момент он находится в больнице.

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Чтобы остановить Селестин, полицейским пришлось перекрыть почти 15 километров шоссе. Задержание обошлось без происшествий. Женщина находится в тюрьме округа Холмс. Ее обвинили по нескольким уголовным статьям.

В 2022 году мужчина из британского графства Суррей бурно отметил свое 30-летие в Таиланде, лишился памяти и был найден полицией голым на пляже острова Самуи. Полицейские вытащили мужчину из воды, после чего он заявил, что никуда не пойдет, поскольку ему срочно нужно медитировать, чтобы «встретиться с Богом».

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      Никита Савин
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