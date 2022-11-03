Британец бурно отметил юбилей, лишился памяти и решил «встретиться с Богом»

Daily Mail: британец бурно отметил свой юбилей и был найден полицией голым на пляже Самуи

Мужчина из Суррея, Великобритания, бурно отметил свое 30-летие в Таиланде, лишился памяти и был найден полицией голым на пляже острова Самуи. Об этом сообщает Daily Mail.

Британец прибыл в Таиланд 10 октября, чтобы отпраздновать свой юбилей и посетить свадьбу. Он остановился в отеле, где постоянно выпивал, шумел, чем мешал другим постояльцам. 28 октября мужчина отправился на долгожданное мероприятие по случаю своего дня рождения с друзьями.

Утром местные жители Самуи заметили британца на пляже голым. Он плескался в воде и распевал фанатские футбольные песни. Местный рыбак решил помочь мужчине выбраться на берег, но тот в агрессивной форме дал понять, что ни в какой поддержке не нуждается. В итоге другие очевидцы происходящего вызвали полицию и переводчика. Полицейские вытащили мужчину из воды, после чего он заявил, что никуда не пойдет, поскольку ему срочно нужно медитировать, чтобы «встретиться с Богом». Кроме того, турист заявил, что не помнит событий последних двух дней.

В итоге буйного британца отвезли в полицию, где он прошел тест на наркотики, который показал отрицательный результат. Турист был оштрафован за непристойное поведение в общественном месте. «Я не хочу, чтобы он был наказан. Я рад, что он сейчас в безопасности. Может быть, он слишком много выпил, и погода была слишком жаркой для него, поэтому он вел себя немного безумно. Несмотря на это, я думаю, что он хороший человек», — сказал рыбак.

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