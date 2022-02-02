Привитых россиян предупредили о новых правилах въезда в Европу

Привитым российским туристам пояснили новые правила въезда в европейские страны в связи с ограничением срока действия сертификатов о вакцинации до девяти месяцев с 1 февраля. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты предупредили, что теперь путешественники не смогут въехать в страны ЕС с годовыми сертификатами о вакцинации. Речь идет о Хорватии, Словении, Болгарии и Кипре. Срок действия прививочного сертификата не должен превышать 270 дней после получения второй дозы препарата.

Однако в АТОР уточнили, что не все государства придерживаются общеевропейских правил, поэтому перед поездкой необходимо учитывать требования отдельных стран. Например, Греция сокращает срок действия сертификата до семи месяцев, Венгрия — до шести месяцев.

Ранее в январе аэропорт Стамбула назвали самой загруженной воздушной гаванью Европы в 2021 году. Пассажиропоток за год составил почти 37 миллионов человек. На втором месте расположился аэропорт Шереметьево (Москва), который обслужил 30,9 миллиона пассажиров. Третье место занял аэропорт имени Шарля де Голля (Париж) — 26,2 миллиона пассажиров за год.