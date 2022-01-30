Назван самый загруженный аэропорт Европы

Аэропорт Стамбул назван самой загруженной воздушной гаванью Европы в 2021 году. Об этом говорится в ежегодном отчете Международного совета аэропортов (ACI) Европы, передает агентство «Анадолу».

По данным совета, пассажиропоток в турецком аэропорту за год составил почти 37 миллионов человек. На втором месте расположился аэропорт Шереметьево (Москва), который обслужил 30,9 миллионов пассажиров. Третье место в рейтинге у аэропорта имени Шарля де Голля (Париж) — 26,2 миллионов пассажиров за год. На четвертой и пятой строчках находятся аэропорты Схипхол (Амстердам) и Домодедово (Москва).

Стамбульский аэропорт признали самым загруженным в Европе и в 2020 году. По данным ACI, тогда его посетили 23,4 миллиона пассажиров.