Назван самый загруженный в 2020 году аэропорт

Международный аэропорт в Стамбуле оказался самым загруженным по итогам 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg.

На второй строчке разместился аэропорт Руасси — Шарль-де-Голль в Париже, на третьей — лондонский аэропорт Хитроу. В первую пятерку также вошли амстердамский аэропорт Схипхол и московский аэропорт Шереметьево.

По данным агентства, Хитроу опустился с первого места на третье, поскольку пассажиропоток аэропорта за 2020 год упал на 73 процента. Если в 2019-м услугами этого аэропорта воспользовался почти 81 миллион человек, то в прошлом — лишь 22,1 миллиона. Это связано с пандемией коронавируса. Также негативно повлияло появление на территории Великобритании нового штамма инфекции.

Ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев сообщил, что самой опасной зоной в аэропорту, где риск заражения коронавирусом возрастает, является место досмотра. По словам специалиста, после прохождения процедуры следует обрабатывать руки антисептиком.