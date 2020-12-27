Названа самая опасная зона для заражения COVID-19 в аэропорту

Самая опасная зона в аэропорту, где риск заражения коронавирусом возрастает — место досмотра, заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Его слова передает РИА Новости.

В зоне досмотра сложнее всего соблюдать социальную дистанцию, добавил он. Также, по словам специалиста, после прохождения процедуры следует обрабатывать руки антисептиком.

Лебедев отметил, что без необходимости не стоит гулять по зданию аэропорта, а также желательно регистрироваться на рейсы онлайн.

Ранее заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что на открытом воздухе риск инфицирования ниже, чем в помещениях. При этом на катках и горках все равно следует соблюдать правила профилактики распространения вируса.