В аэропорту российского города появился рейс в прошлое

В омском аэропорту имени Дмитрия Карбышева появился рейс, который назывался «В прошлое». Оказалось, что таким способом сотрудники хотели порадовать россиян перед Новым годом. Об этом сообщают РИА Новости.

Под данным агентства, рейс от авиакомпании «Старый 2020 год» высветился на табло 1 января 2021 года. Однако разработчики указали, что приобрести билет на этот рейс невозможно, так как он был отменен.

Авторы развлекательного проекта также разместили информацию о еще одном несуществующем рейсе под номером 2021 из Камчатки от авиакомпании «Новый 2021 год». Он также находился в статусе «отменен».

Оказалось, что подобную акцию решили провести в аэропорту российского города впервые. Кроме того, 31 декабря 2020 года на табло высвечивалась строка с информацией о прибытии Деда Мороза, а для детей были установлены специальные стойки регистрации, где им выдавали отдельный посадочный талон.

В декабре 2020 года российский лоукостер «Победа», заметив общемировую тенденцию, предложил пассажирам рейс из Москвы в Москву с экскурсией над городами Золотого кольца. По словам представителя авиакомпании, предложение оказалось очень популярным.