В аэропортах Москвы произошла массовая отмена рейсов перед Новым годом

В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов из-за плохой погоды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Так, по данным издания, 31 декабря, в канун Нового года, в воздушных гаванях столицы были отменены 96 вылетов и задержаны еще 53. При этом, как рассказали очевидцы, в терминалах Домодедово скопились тысячи пассажиров, которые не могут улететь в регионы.

Представители аэропорта сообщили, что к изменениям в графике вылета и прилета привели последствия ледяного дождя. Выяснилось, что на поверхности взлетной полосы образовалась наледь и это привело к снижению коэффициента сцепления.

«Для обеспечения безопасности полетов в сложных метеоусловиях потребовалось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами», — заявил сотрудник Домодедово.

Кроме того, он добавил, что службы аэропорта работают сейчас в усиленном режиме, чтобы гарантировать пассажирам безопасность полета в таких условиях.

Ранее в декабре самолет авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Внуково. Пострадавших в результате произошедшего не было. Все пассажиры были высажены в штатном режиме, аэропорт после инцидента не закрывался.