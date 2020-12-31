В Домодедово возобновили приостановленные из-за ледяного дождя рейсы

В аэропорту Домодедово устранили наледь на взлетно-посадочных полосах, полеты возобновлены. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил пресс-секретарь аэропорта Александр Власов, передает ТАСС.

«Аэродромные службы устранили последствия ледяного дождя и обеспечили нормативный коэффициент сцепления. Были возобновлены полеты с обеих взлетно-посадочных полос. В целом ситуация стабилизируется», — сказал он.

Ранее 31 декабря в аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов из-за плохой погоды. В канун Нового года, в аэропортах столицы были отменены 96 вылетов и задержаны еще 53. Как рассказали очевидцы, в терминалах Домодедово скопились тысячи пассажиров, которые не могут улететь в регионы.

Представители аэропорта сообщили, что к изменениям в графике вылета и прилета привели последствия ледяного дождя. Выяснилось, что на поверхности взлетной полосы образовалась наледь и это привело к снижению коэффициента сцепления.