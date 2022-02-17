Зеленский увидел роль России в истории со вторжением

Украинский президент Владимир Зеленский увидел определенную роль России в истории с якобы планируемым вторжением российский войск на Украину. По словам Зеленского, Кремль подыгрывал сообщениям в западных СМИ, провоцируя панику на Украине. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Ну это же видно. Смотрите, они сегодня стреляли на Донбассе, и вчера, и раньше. Говорят, что отводят войска, а после этого стреляют», — прокомментировал Зеленский гипотезу о подыгрывании России. Он назвал такое поведение глупостью и неадекватными поступками.

Украинский президент рассказал, что постоянные сообщения о планируемом «вторжении» не позволяют украинской экономике нормально развиваться, правительство не может обеспечить рост зарплат. «С постоянными паническими настроениями в обществе это физически будет сделать невозможно. Ну просто этого нет, никто ничего не напечатает, в кредит заимствований нет, ставки невменяемые», — объяснил Зеленский. Он уверен, что вина за такое развитие событий лежит в том числе на России.

История о российском «вторжении» на Украину появилась осенью 2021 года в нескольких американских СМИ. Разведывательные агентства США якобы сообщили журналистам о скоплении российских войск на украинской границе. Вскоре эти истории начали тиражировать и политики, вплоть до президента США Джо Байдена, который в декабре 2021 года пригрозил президенту России Владимиру Путину санкциями в случае начала войны.