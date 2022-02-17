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Зеленский пожелал от России и США письменных гарантий безопасности Украины

Президент Зеленский заявил о необходимости глобального договора о безопасности Украины

Фото: Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости подписать глобальный договор о безопасности страны, в котором бы поучаствовали США и Россия. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Нужен глобальный документ. Коллективом нормандского формата мы не отделаемся и никто не отделается. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь», — рассказал Зеленский. В документе, по его словам, должны быть «три-четыре-пять» пунктов о безопасности Украины.

Украинский президент объяснил, что республика рассчитывает получить юридическую систему гарантий, которая была бы эквивалентна вступлению Украины в НАТО. По его словам, до полноценного членства в альянсе Киеву предстоит пройти длинный путь — месяцы и годы.

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14 февраля

Вопрос военной эскалации в Донбассе, начавшейся в 2014 году, регулируется Комплексом мер по выполнению Минских соглашений. Его подписали представители Украины, самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) и России. Однако с тех пор Киев и представители самопровозглашенных республик не смогли достичь прогресса в их исполнении. Украина обвиняет в срыве договоренностей Россию, президент Зеленский неоднократно заявлял о том, что Украина находится в состоянии войны с Россией.

В последние полгода в западных СМИ также активно обсуждалась тема российского «вторжения» на Украину. Однако в назначенную дату оно не состоялось.

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Дмитрий Настасьев
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