Крупнейший музыкальный фестиваль мира отменил все ковидные ограничения

Крупнейший музыкальный фестиваль мира «Коачелла» в 2022 году отменил все ковидные ограничения. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Фестиваль пройдет без масок, предоставления тестов о перенесенном коронавирусе и сертификатов о вакцинации. Ранее организаторы утверждали, что попасть на «Коачеллу» можно будет лишь при наличии одного из перечисленных документов.

Мероприятие состоится в Калифорнии с 15 по 17 апреля, а также с 22 по 24 апреля. На нем выступят такие звезды, как Канье Уэст, Swedish House Mafia, Билли Айлиш, Гарри Стайлс, Фиби Бриджес, IDLES, Vince Staples, Japanese Breakfast, Doja Cat, Run the Jewels, Disclosure, Stromae и другие музыканты.

В январе стало известно, что в 2022 году на фестивале впервые прозвучит русскоязычная музыка. Там выступит белорусская группа «Молчат Дома».

В 2020 и 2021 годах фестиваль «Коачелла» отменили из-за пандемии коронавируса. Мероприятие проводится уже 20 лет.