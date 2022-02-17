Юноша поймал треску рекордного размера и заработал четыре миллиона рублей

Юноша из австралийского города Нагамби, штат Виктория, установил новый рекорд на местном соревновании по рыбной ловле и заработал 80 тысяч австралийских долларов (4,3 миллиона рублей). Об этом сообщает ABC News Australia.

В субботу, 12 февраля, Джоно Мур принял участие в турнире под названием GoFish Nagambie, на который съехались участники со всей страны. Рыболовы охотились на метровую треску.

Мур находился в лодке с приятелем и через 20 минут после начала соревнований почувствовал, что клюет какая-то крупная рыба. Оказалось, что он поймал треску рекордного размера — длина рыбы составляла 105 сантиметров.

В течение суток Мур ожидал подтверждения победы и в воскресенье получил радостное известие о том, что его треска стала рекордным уловом на соревнованиях и принесла ему 80 тысяч австралийских долларов. Австралиец признался, что хотел бы потратить выигранные деньги на лодку своей мечты, однако у его матери другие планы — она хочет, чтобы сын вложился в строительство дома и начал сдавать его в аренду.

Юноша отметил, что планирует принять участие в турнире и в следующем году, чтобы проверить, получится ли у него выиграть еще раз. «Просто продолжайте пытаться, никогда не сдавайтесь. Никогда не знаешь, когда тебе выпадет такой шанс», — заключил он.

Ранее сообщалось, что американский рыболов поймал крупного морского налима и поставил рекорд штата Нью-Гэмпшир. Вес рыбы составил 5,44 килограмма, а длина — 89 сантиметров.