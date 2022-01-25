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Рыболов поймал крупного налима и поставил рекорд

Американский рыболов поставил рекорд штата Нью-Гэмпшир по ловле морских налимов

Фото: страницам NH Fish and Game в Facebook

Американский рыболов поймал крупного морского налима и поставил рекорд штата Нью-Гэмпшир. Об этом сообщает Fox News.

Рекордного размера рыба попалась Райану Скотту Эшли из города Глимантон, штат Нью-Гэмпшир, когда он рыбачил на озере Уиннипесоки. Ее вес составил 5,44 килограмма, а длина — 89 сантиметров. Рекорд зарегистрировало управление по рыбным и охотничьим ресурсам штата Нью-Гэмпшир.

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Рыболов утверждает, что неоднократно рыбачил в том месте, однако его, как правило, интересовали не морские налимы, а ловля белых лавраков и форели. «Лишь в последние пару лет до меня дошло, что тут отлично клюют налимы, и я начал их здесь ловить», — рассказал он.

Эшли хочет, чтобы из рекордного налима сделали чучело. Он планирует подарить его биологам, которые изучают промысловую рыбу Нью-Гэмпшира.

Ранее российский рыболов Илья Щербович поставил рекорд мира по ловле арктического гольца. Рыба весом 11,67 килограмма попалась ему во время рыбалки на Таймыре в конце июля 2021 года.

Олег Парамонов
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