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Кремль раскритиковал главу МИД Франции за искажение слов Путина о ДНР и ЛНР

Песков раскритиковал главу МИД Франции Ле Дриана за искажение слов Путина о ДНР и ЛНР

Фото: Globallookpress.com

Представитель Кремля Дмитрий Песков раскритиковал главу МИД Франции Жан Ив Ле Дриана за раскрытие деталей беседы президента России Владимира Путина и его коллеги Эммануэля Макрона об обращении Госдумы по самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), отметив искажение нюансов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такие заявления дипломата не помогают, а наоборот, вредят ситуации. Российские власти с уважением относятся к усилиям министра по урегулированию конфликта в Донбассе и развитию российско-французских отношений, однако в этом случае слова главы МИД раскрывают суть и содержание закрытых доверительных переговоров двух лидеров, добавил Песков.

«Это не в наших правилах, мы никогда этого не делаем и не считаем правильным, ибо в следующий раз это просто помешает лидерам доверительно говорить друг с другом, если они не будут уверены, что все сказанное не будет растиражировано через несколько дней в СМИ», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал неприемлемым возможное признание ДНР и ЛНР со стороны России. «Это была бы неприемлемая ситуация, форма агрессии без оружия и разрушение без применения оружия единства и территориальной целостности Украины», — уточнил он.

15 февраля Госдума одобрила проект постановления об обращении к президенту России с просьбой признать ДНР и ЛНР. В рейтинговом голосовании победила версия документа, которая была предложена КПРФ. Она предполагает прямую подачу обращения к главе государства без дополнительных консультаций в МИД.

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Юлия Ямпольская
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