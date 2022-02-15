Глава МИД Франции назвал неприемлемым возможное признание ЛНР и ДНР

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал неприемлемым возможное признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны России. Его слова во вторник, 15 февраля, приводит ТАСС.

«Это была бы неприемлемая ситуация, форма агрессии без оружия и разрушение без применения оружия единства и территориальной целостности Украины. Это стало бы посягательством на суверенитет Украины», — сказал французский министр.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил президента России Владимира Путина не выполнять просьбу Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР.

15 февраля Госдума поддержала проект постановления об обращении к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР. В рейтинговом голосовании победила версия документа, предложенная КПРФ. Она предполагает прямую подачу обращения к главе государства без дополнительных консультаций в МИД РФ.