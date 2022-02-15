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Макрон попросил Путина не выполнять просьбу Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Президент Макрон попросил Владимира Путина не выполнять просьбу Думы о признании ДНР и ЛНР
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил президента России Владимира Путина не выполнять просьбу Госдумы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает CNN со ссылкой на Елисейский дворец.

«Мы продолжаем отслеживать ситуацию и просим [Путина] не выполнять просьбу Думы»,— заявил французский лидер.

15 февраля Госдума поддержала проект постановления об обращении к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР. В рейтинговом голосовании победила версия документа, предложенная КПРФ. Она предполагает прямую подачу обращения к главе государства без дополнительных консультаций в МИД РФ.

Марина Совина
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