Макрон попросил Путина не выполнять просьбу Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил президента России Владимира Путина не выполнять просьбу Госдумы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает CNN со ссылкой на Елисейский дворец.

«Мы продолжаем отслеживать ситуацию и просим [Путина] не выполнять просьбу Думы»,— заявил французский лидер.

15 февраля Госдума поддержала проект постановления об обращении к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР. В рейтинговом голосовании победила версия документа, предложенная КПРФ. Она предполагает прямую подачу обращения к главе государства без дополнительных консультаций в МИД РФ.