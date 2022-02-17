Российские банки приготовились организовать контроль за оборотом криптовалют

Российские банки приготовились организовать контроль за оборотом цифровых валют, технических проблем с этим также не возникнет. Об этом «Известиям» заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

При это биржа может определять котировки, спрос и предложение. Расходы на запуск новой системы контроля криптовалюты банки способны компенсировать с помощью комиссий для владельцев цифровых денег. Для того, чтобы создать такой механизм, потребуется несколько месяцев.

Ряд банков поддержали концепцию ведомства и подтвердили, что готовы контролировать оборот криптовалюты. Однако для этого потребуются значительные расходы на создание системы, закупку ПО, увеличение штата сотрудников финмониторинга и так далее, рассказала начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова. Она считает, что внедрение такого функционала займет от шести месяцев до года.

При этом в ЦБ отметили значительный риск вовлечения цифровой валюты в оборот финансового сектора. Там указали на то, что это может привести к появлению параллельной финансовой системы, оттоку вкладов в цифровые валюты, их использованию для кредитования.

Министр финансов Антон Силуанов 16 февраля заявил, что запретить в России криптовалюты невозможно, как и запретить интернет. Он рассказал, что ЦБ хочет запретить криптовалюту потому, что это создает риски и может «заразить» финансовые институты, а также создать непрозрачный рынок расчетов.

