Санкт-Петербург оказался под угрозой затопления

В Санкт-Петербурге закрыли затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за угрозы затопления. Об этом сообщила пресс-служба дирекции КЗС.

Данная предосторожность вызвана приходом циклона «Иления», который может вызвать морское нагонное наводнение. По прогнозу метеорологов, уровень воды в устье реки Невы может подняться до отметок в 160-170 сантиметров. Пиковые значения подъема уровня воды с финской стороны защитных дамб ожидаются в период с 8 до 11 часов 18 февраля 2022 года.

Также в Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень опасности по ветру — ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что Нью-Йорк и Майами окажутся под угрозой наводнений из-за роста уровня моря. В докладе Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США говорится, что к 2050 году уровень моря на побережье страны поднимется на 30 сантиметров.