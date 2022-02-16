Американские города оказались под угрозой наводнений

Уровень моря в США в ближайшие три десятилетия повысится сильнее, чем за последние сто лет. Из-за этого американские прибрежные города, такие как Нью-Йорк и Майами, оказались под угрозой наводнений. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В докладе Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США говорится, что к 2050 году уровень моря на побережье страны поднимется на 30 сантиметров. Масштабы повышения воды зависят от конкретного региона, однако в любом случае прогнозируется рост прибрежных наводнений, приливов и штормов.

«Уровень моря продолжает повышаться очень тревожными темпами, — заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон. — Это ставит под угрозу сообщества по всему миру».

Повышение уровня моря особенно угрожает прибрежным городам, таким как Нью-Йорк, Бостон и Майами. В них и так часто происходят наводнения, во время которых вода оказывается разрушительной для домов, предприятий, автомагистралей и других объектов инфраструктуры вдоль береговой линии.

В докладе NOAA отмечается, что с 2000 года частота наводнений во время приливов в Нью-Йорке увеличилась более чем в два раза — теперь они происходят в городе 10-15 раз в год. В Майами и штате Южная Каролина наводнения случаются примерно 5-10 раз в год по сравнению с максимум двумя наводнениями в 2000 году. «Этот рост продолжится, ускорится еще сильнее и распространится на большее количество мест в течение следующих нескольких десятилетий», — предупреждают ученые.

К повышению уровня моря приводит увеличение выбросов парниковых газов, которые провоцируют таяние ледяных щитов. Если выбросы не сократить, то уровень мирового океана может к концу века повыситься почти на 1,5 метра. Глобальное потепление выше 3 градусов по Цельсию приведет к быстрому таянию ледяных щитов в Гренландии и Антарктике, в результате чего вода попадет в океаны. Сильнее всего от повышения уровня мирового океана пострадает побережье США от Северной Каролины до штата Мэн.

«Новые данные о повышении уровня моря являются последним подтверждением того, что наш климатический кризис, как когда-то сказал президент [Джо] Байден, мигает «красным кодом, — заявила национальный советник Белого дома по климату Джина Маккарти. — Мы должны удвоить усилия по сокращению выбросов парниковых газов, вызывающих изменение климата, и в то же время помочь нашим прибрежным городам лучше справляться с последствиями повышения уровня моря».

Ранее сообщалось, что глобальное потепление побило рекорд за последние 200 лет — общее увеличение температуры Земли составило 1,1-1,2 градуса Цельсия. Использование ископаемых ресурсов привело к увеличению выбросов, которые повысили температуру нижних слоев атмосферы.