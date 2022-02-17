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Жители Донецка прокомментировали обстрелы города

Жители Донецка не увидели в возобновившихся обстрелах ничего необычного

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Жители Донецка не увидели в возобновившихся обстрелах ничего необычного. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам опрошенных жителей города, обстрелы, подобные нынешним, ранее случались регулярно.

«Не вижу ничего необычного, последний раз так стреляли в январе», — прокомментировал происходящее один из очевидцев. По его словам, в последние недели активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) была очень низкой. «Возможно, самое спокойное время с начала конфликта», — уточнил он.

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14 февраля

«Ничего серьезного на данный момент не происходит. После некоторого затишья и на фоне возможной войны эти обстрелы кажутся предвестниками обострения — но не факт. Обстрелы значат только то, что прифронтовые районы опять обстреливают и страдают живущие там люди. Глобально пока ничего не изменилось», — сказал «Ленте.ру» местный журналист Владислав Угольный.

Около 11 часов утра звуки артиллерийской стрельбы отчетливо были слышны в центре Донецка на пересечении улицы Артема с бульваром Пушкина. Пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказала, что украинские военные вели обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия в направлении сел Коминтерново и Октябрь. Также обстрелу подверглись села Петровское и Новоласпа. Народная милиция открыла ответный огонь для подавления огневых средств противника.

Ранее Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила о попытках Украины обострить ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе. По данным ведомства, утром 17 февраля ВСУ открыли огонь по пяти населенным пунктам ЛНР.

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Дмитрий Плотников
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