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Избивших двух женщин подростков-мигрантов задержали в Екатеринбурге

Задержаны подростки-мигранты, которые избили двух женщин в Екатеринбурге

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Подростков, которые избили двух женщин, задержали в Екатеринбурге. Ими оказались студенты одного из колледжей города. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 17 февраля, сообщил представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным ведомства, нападение произошло 11 февраля около продуктового магазина. Подростки напали на 48-летнюю педагога и ее 20-летнюю дочь. У девушки после избиения диагностировали сотрясение мозга. У ее матери зафиксированы перелом ноги и травма головы. Ей необходима операция.

После задержания стало понятно, кто подозреваемые. Оба — студенты одного из колледжей Екатеринбурга. Один из них ранее был задержан полицией из-за причастности к грабежу, его поставили на учет в ПДН. У обоих подростков полные семьи. Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе. Они уже сказали полиции, что готовы извиниться перед потерпевшими.

Возбуждены и расследуются два уголовных дела по статьям 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц») и 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ. Ими занимается Следственный комитет России (СКР) по Свердловской области.

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Леонид Микуляк
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