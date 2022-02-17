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Волосы девушки начали выпадать клочьями после услуги в салоне за 75 тысяч рублей

Американка показала, как спутались и начали выпадать ее волосы после наращивания в салоне

Фото: Shutterstock

Клиентка салона красоты показала результат неудачного наращивания волос и удивила пользователей сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Сначала жительница США Лара Титмус (Lara Titmus) продемонстрировала свою опрятную прическу до процедуры, а затем приложила фото, на которых видно, что после наращивания ее волосы остались спутанными у корней. Более того, из-за некачественной работы мастера некоторые закрепленные на голове девушки пряди отпали. По словам Титмус, она никогда раньше не встречала парикмахера, использующего силиконовые резинки во время такой услуги.

«Теперь я ненавижу свои волосы и очень разозлилась на эту даму. Она взяла с меня тысячу долларов (75 тысяч рублей) за это дерьмо. Волосы выпадают буквально клочьями, все спуталось из-за резинок. При этом мастер даже не отвечает на мое сообщение», — высказалась американка.

Зрители принялись обсуждать случившееся в комментариях. «Бедная, какой ужас. Цена определенно была завышенной», «Наращивание волос стоит дорого. Однако ее работа не стоит и цента», «1000 долларов только за наращивание? Черт возьми! Мне так жаль, что это с тобой случилось, просто безумие!», «Извини, дорогая, но тебе не следовало платить за такую работу», — высказывались они.

В июне тиктокерша Мэдисон Уоллер (Madison Waller) показала прическу, которую она хотела получить во время визита к парикмахеру: окрашивание в технике балаяж. Однако волосы девушки начали «выпадать клочьями» из головы после окрашивания в салоне. Позже она продемонстрировала свое фото после посещения парикмахера. После обесцвечивания ее волосы приобрели желтый оттенок.

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Айсель Эюбова
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