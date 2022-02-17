Армянские фермеры обвинили Белоруссию в подделке картофеля

Элитарные семена картофеля, которые на экспорт продает Белоруссия, являются подделкой, в действительности поставщики просто меняют этикетку на семенах из Европы. С такими обвинениями выступил глава НПО «Аграрно-крестьянский союз Армении» Грач Берберян, пишет News.am.

По его словам, белорусские компании, как правило, пользуются продукцией Нидерландов, прав на продажу которой не имеют. Стоимость таких семян составляет 180 драмов (28 рублей) за килограмм. При этом Берберян утверждает, что обычные семена, которые поставляет на экспорт Белоруссия, выращиваются в основном на зараженных землях.

Организация обратилась к правительству республики с требованием ужесточить контроль за ввозимыми из Белоруссии семенами, а фермеров призвала покупать товар напрямую у европейских компаний. Цена будет выше, однако вместе с ней заметно возрастет качество, а кроме того, земля в республике останется незараженной.

Также Берберян призвал российских фермеров проявить солидарность с Арменией и последовательность в этом вопросе, чтобы не допускать заражения собственных земель.

В последние годы Белоруссию неоднократно обвиняли как в массовой фальсификации зарубежных товаров, так и в контрабанде иностранных товаров под видом своих. В первую очередь с проблемой сталкивался российский рынок, так как на него после начала политики импортозамещения хлынули товары, для производства которых в республике нет или не хватает мощностей.

В ноябре прошлого года сообщалось, что цены картофель в Белоруссии с января выросли на 60 процентов. В результате стоимость продукта в магазинах оказалась выше, чем во всех соседних странах, в том числе в Польше и Прибалтике. Кроме того, в сентябре Белоруссия впервые в истории начала закупать картофель даже во время сбора урожая.