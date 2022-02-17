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Названы возможные риски для Китая из-за российско-украинского конфликта

Ученый Габуев: КНР понесет потери в случае введения санкций против России из-за Украины

Фото: Martin Pollard / Reuters

Китай может понести потери в случае введения Западом санкций против России из-за ситуации на востоке Украины. Руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев в разговоре с «Лентой.ру» назвал возможные риски для КНР из-за российско-украинского конфликта.

По мнению ученого, Пекин не получит никаких прямых выгод от участия в конфликте между европейскими странами, США и Россией. «В случае начала войны и [введения] санкций запада против России, многие проекты Китая с Россией будут осложнены», — заявил эксперт, отметив, что для китайской стороны также важно сохранить хорошие отношения с Киевом, «особенно в сфере военно-технического сотрудничества».

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Согласно заявлению, Китай и Россия выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают организацию отказаться от идеологизированных подходов времен «холодной войны». Стороны также призывают Североатлантический альянс уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран.

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Анжелика Бережная
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