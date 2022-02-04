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Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности в Европе

Пекин поддержал выдвинутые Россией предложения по формированию гарантий безопасности

Фото: Aleksey Druzhinin / Reuters

Пекин относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Москвой предложения по формированию гарантий безопасности в Европе, переданные США и НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи президента России Владимира Путина с китайским коллегой Си Цзиньпином, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно заявлению, Китай и Россия выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают организацию отказаться от идеологизированных подходов времен «холодной войны». Стороны также призывают Североатлантический альянс уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран и справедливо относиться к их мирному развитию.

«Стороны глубоко обеспокоены серьезными вызовами в сфере международной безопасности и исходят из того, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны», — сказано в документе. Отмечается, что Россия и Китай выступают против политики силы, травли, односторонних санкций и экстерриториального применения юрисдикции.

Китай и Россия также выступили против попыток отдельных государств превратить космическое пространство в арену вооруженной конфронтации.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли в Пекине. Главы государств положительно оценили отношения Пекина и Москвы. Путин отметил, что Китай и РФ продолжают поддерживать друг друга. Российский президент — первый мировой лидер, с которым глава КНР встретился лицом к лицу с начала пандемии коронавируса.

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Виктория Кондратьева
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