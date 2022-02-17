Американцы доигрались до рекорда

Оборот игорного бизнеса в США по итогам 2021 года достиг 53 миллиардов долларов, что стало абсолютным рекордом за всю историю отрасли. Результат на 21 процент выше, чем предыдущее максимальное достижение, зафиксированное в 2019 году, сообщает Американская игорная ассоциация (AGA).

Большую часть прибыли принесли традиционные виды игорного бизнеса — казино и игровые автоматы. На них приходится 45 миллиардов долларов, что на 6,6 процента больше, чем в 2019 году. Главный бум случился в ставках на спорт — выручка за два года взлетела на 366 процентов, а за год — на 177 процентов, до 4,3 миллиарда за год.

Одной из причин бурного роста стало расширение географии отрасли. В 2021 году игорный бизнес был разрешен в 33 штатах и округе Колумбия. Свою роль сыграли ослабление ковидных ограничений, восстановление экономики и мода на ставки на спорт, из-за которой американцы активно начали тратить свои средства.

Глава AGA Билл Миллер ожидает, что в 2022 году рост продолжится, и оборот продемонстрирует новый рекорд. Тем не менее он оговорился, что многое зависит от дальнейшего снятия ограничений, ситуации с авиаперелетами и крупными мероприятиями.

Например, игровой центр США Лас-Вегас в январе столкнулся с падением посещений из-за распространения штамма омикрон. Однако в последние дни уровень бронирований вновь начинает опережать показатели 2019 года.

Ранее стало известно, что на фоне многочисленных программ помощи, которые реализуют американские власти, рост цен в стране достиг 7,5 процента, что стало рекордом за четыре десятилетия. Результаты игорного бизнеса, который вырос значительно выше инфляции, свидетельствуют о том, что отрасль сумела воспользоваться ситуацией и обернуть ее в свою пользу.