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В России оштрафовали Google на 3,5 миллиона рублей

Таганский суд оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить контент

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Таганский суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент. О решении российской судебной инстанции говорится в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

Компанию признали виновной в правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 административного кодекса России (неудаление владельцем ресурса информации, если обязанность по удалению предусмотрена законом РФ). «Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 500 000 рублей», — говорится в сообщении.

10 февраля стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала Google нарушителем антимонопольного законодательства. Ведомство признало Google виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов YouTube.

В конце января суд в Москве отклонил жалобы Google на многомиллионные штрафы в России, назначенные по трем делам за неудаление противоправного контента. Их сумма составила 11 миллионов рублей.

Маргарита Щигарева
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