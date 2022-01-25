Суд отклонил жалобы Google на многомиллионные штрафы в России

Суд в Москве признал законными постановления, согласно которым компания Google должна выплатить в России штрафы за неудаление противоправного контента. Об этом сообщил Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Штрафы, о которых идет речь, были выписаны компании 17 августа 2021 года согласно трем постановлениям мирового судьи участка № 422 Таганского района Москвы. Тогда Google признали виновной в нарушениях, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 13.41 Административного кодекса России («Неудаление запрещенной информации»). Сумма штрафов по трем делам составила 11 миллионов рублей.

Как отмечает РИА Новости, Google подал жалобы на многомиллионные штрафы. Во вторник, 25 января, Таганский суд Москвы отклонил жалобы и оставил постановления без изменений.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор предложил установить новые штрафы для соцсетей. В регуляторе посчитали необходимым привлекать платформы к административной ответственности за игнорирование жалоб пользователей на противоправный контент.

17 января сообщалось, что суд в Москве оштрафовал Google за повторный отказ удалить запрещенный в России контент. Компания должна выплатить четыре миллиона рублей.