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Суд в России оштрафовал Google на 4 миллиона рублей

Таганский суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Фото: Firmbee.com / Unsplash

Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за повторный отказ удалить запрещенный в России контент. Об этом сообщил Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Суд признал компанию виновной в административном нарушении, предусмотренном частью 2.1 статьи 13.40 административного кодекса. Соответствующее решение вынес мировой судья судебного участка N422 Таганского района. «Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 000 рублей 00 копеек», — говорится в публикации.

12 января стало известно, что Google, Facebook (Meta Platforms) и WhatsApp оплатили многомиллионные штрафы, назначенные за нарушение закона о локализации данных россиян. Как сообщили в Роскомнадзоре, сумма оплаченных штрафов составила 22 миллиона рублей.

Ранее суд в Москве также назначил Google оборотный штраф суммой более 7,2 миллиарда рублей. Причиной стало систематическое неудаление запрещенной информации.

Маргарита Щигарева
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