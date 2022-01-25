Роскомнадзор предложил установить новые штрафы для соцсетей

Подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) предложил привлекать социальные сети к административной ответственности за игнорирование жалоб пользователей на противоправный контент. Об этом пишут «Известия».

Издание выяснило, что ГРЧЦ изучил опыт зарубежных стран в этом вопросе, в частности Германии. Выяснилось, что угроза штрафа за подобное нарушение позволит улучшить модерацию за счет привлечения пользователей, а также мотивировать соцсети на исполнение российского законодательства.

Сейчас интернет-платформы обязаны не допускать использования своих площадок для совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих гостайну, призывов к терроризму и другой противоправного контента. Также закон требует, чтобы у соцсетей были инструменты для приема и обработки сообщений пользователей о запрещенных материалах. Процедура рассмотрения таких жалоб не должна превышать 30 суток.

18 января стало известно, что компания Meta (бывшая Facebook) оспорила оборотный штраф в почти два миллиарда рублей, назначенный за неудаление запрещенной информации. В Таганский суд Москвы поступила соответствующая апелляционная жалоба.

Ранее американские компании Google, Meta и WhatsApp оплатили в России многомиллионные штрафы за нарушение законодательства о локализации данных граждан страны. Речь идет о сумме в размере 22 миллионов рублей.