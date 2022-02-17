Польша построит стену на границе с Россией

В планах Пограничной стражи Польши есть положение о строительстве стены на границе с Россией в районе Калининградской области, заявил представитель Минобороны страны Войцех Скуркевич в эфире радиостанции ZET.

«Мы не строим стену на польско-российской границе, мы только объявили [о планах построить сооружение], и это записано в положении Пограничной стражи об укреплении безопасности [Польши] на границе с Калининградской областью», — сказал Скуркевич.

Представитель Минобороны рекомендовал обратиться за подробностями в ведомство, которому подчиняются польские пограничники — в МВД Польши.

Ранее стало известно, что польское правительство мобилизовало местные органы власти, чтобы составить списки возможных объектов для организации пунктов размещения беженцев. Особое внимание предлагается уделить пансионатам, центрам отдыха и обучения, общежитиям, хостелам, гостиницам и различным типам залов: развлекательных, выставочных и спортивных.

