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Польша построит стену на границе с Россией

В Минобороны Польши заявили о планах пограничников построить стену на границе с Россией

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В планах Пограничной стражи Польши есть положение о строительстве стены на границе с Россией в районе Калининградской области, заявил представитель Минобороны страны Войцех Скуркевич в эфире радиостанции ZET.

«Мы не строим стену на польско-российской границе, мы только объявили [о планах построить сооружение], и это записано в положении Пограничной стражи об укреплении безопасности [Польши] на границе с Калининградской областью», — сказал Скуркевич.

Представитель Минобороны рекомендовал обратиться за подробностями в ведомство, которому подчиняются польские пограничники — в МВД Польши.

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Дмитрий Сотак
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