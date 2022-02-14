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Польша начала подготовку к приему украинских беженцев

Польша готовится к наплыву украинских беженцев из-за возможного «вторжения» России

Фото: Pavel Golovkin / AP

Польша начала подготовку к массовому наплыву украинских беженцев из-за возможного «вторжения» России на Украину. Об этом сообщает Onet Warszawa.

Польское правительство мобилизовало местные органы власти, чтобы составить списки возможных объектов для организации пунктов размещения беженцев. Особое внимание предлагается уделить пансионатам, центрам отдыха и обучения, общежитиям, хостелам, гостиницам и различным типам залов: развлекательных, выставочных и спортивных.

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«Приоритетом является указание мест, которые могут быть готовы принять беженцев менее чем за 48 часов», — рассказал глава Мазовецкого воеводства Константин Радзивилл.

8 февраля глава МВД Франции Дарманен заявил, что в случае украино-российского конфликта в Европу хлынет волна из «десятков или даже сотен тысяч украинских беженцев». Он отметил, что деэскалация на Украине может поспособствовать предотвращению миграционного кризиса.

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Анжелика Бережная
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