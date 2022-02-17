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Россиян предупредили о тяжелом течении гриппа после COVID-19

Иммунолог Крючков заявил, что последствия перенесенного COVID-19 усложняют течение гриппа

Фото: Pixabay

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik заявил, что после перенесенного коронавируса грипп и другие сезонные инфекции у пациентов могут протекать не так, как обычно.

Если острая респираторная инфекция, в первую очередь грипп, проникает в организм после того, как человек переболел COVID-19, то течение болезни усложняется.

«Если коронавирусная инфекция протекала в легкой форме, скорее всего, никакого осложнения быть не должно. Если же после коронавирусной инфекции остаются последствия, постковид, и на этот фон наслаивается гриппозная инфекция, то, действительно, гриппозная инфекция может протекать тяжелее. То есть здесь важен не сам факт наличия этих двух эпизодов заболевания, а тяжесть и последствия каждого из них», — предупредил россиян Крючков.

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После коронавируса в тяжелой форме грипп способен дестабилизировать состояние здоровья. Поэтому пациентам после COVID-19 и людям с постковидным синдромом следует избегать рисков, связанных с заражением иными вирусами.

«Если через месяц и больше после острого COVID-19 будет сохраняться хотя бы один симптом, нарушающий качество жизни, мы не можем считать, что организм полностью преодолел последствия коронавирусной инфекции. Это могут быть самые разнообразные симптомы — со стороны нервной системы, легких, сердечно-сосудистой системы, кожи, потери обоняния», — подчеркнул эксперт.

Иммунолог добавил, что если пациент вакцинирован и от коронавируса, и от гриппа, и соблюдает противоэпидемические меры, то шансы заразиться обеими инфекциями в один сезон снижается «до малозначимых величин». Он напомнил о необходимости соблюдать социальную дистанцию, избегать скоплений людей и носить индивидуальную маску.

Ранее российский вирусолог Павел Волчков оценил возможность появления мутанта гриппа и омикрона. По его мнению, теоретически это допустимо, но на практике невозможно.

Марина Совина
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