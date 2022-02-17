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Блогерша показала неожиданный способ избавиться от жирных волос

Девушка нанесла на корни волос небольшое количество пудры и придала прическе опрятный вид

Кадр: @wahmeko / TikTok

Индонезийская блогерша показала неожиданный способ избавиться от жирных волос и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok и набрало 1,5 миллиона просмотров.

Пользовательница соцсети с никнеймом wahmeko разместила короткий ролик, в котором рассказала, как ей удается придать своей прическе свежий вид, когда у нее нет времени на мытье головы. Героиня материала отметила, что вместо сухого шампуня, которым обычно девушки решают данную проблему, она пользуется обычной пудрой.

Блогерша нанесла на корни волос небольшое количество рассыпчатого вещества, распушила пряди и продемонстрировала результат: на размещенных кадрах видно, что ее волосы стали выглядеть опрятно.

Зрители поблагодарили юзершу за предложенный лайфхак в комментариях. «Спасибо за совет, а то мои волосы становятся жирными на второй день после мытья», «Я тоже так делаю!», «Детская присыпка обладает тем же эффектом!», «Спасибо за лайфхак!» — высказывались они.

В августе 2021 года парикмахер назвала оптимальную частоту мытья головы и вызвала споры в сети. По словам Мишель Деннис, многие люди страдают из-за сухих концов на волосах и чрезмерной жирности у корней. Деннис заверила, что это связано со слишком частым мытьем головы. Женщина объяснила, что для того, чтобы локоны были здоровыми, нужно мыть их один раз в восемь недель.

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Айсель Эюбова
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