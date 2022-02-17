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Лукашенко попросит Россию помочь с освоением «Искандеров»

Лукашенко попросит Россию создать в Белоруссии учебный центр для освоения «Искандеров»

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попросит Россию помочь с освоением оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», создав в республике учебный центр. Главу государства цитирует ТАСС.

По словам Лукашенко, во время инспектирования российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022» он посмотрел на работу российских «Искандеров». «Хорошее оружие. Нам надо его освоить? Надо. Мы будем покупать это оружие в Российской Федерации», — заявил он.

Президент отметил, что попросит у России открыть учебный центр, чтобы белорусские военные смогли освоить российские ракетные комплексы.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия будет закупать у России современную военную технику, при этом ряд образцов страна надеется получить в подарок.

17 февраля президент Белоруссии прибыл на полигон Осиповичский, чтобы проинспектировать российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022», которые проходят с 10 по 20 февраля.

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Алиса Реброва
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