Лукашенко понадеялся на военные подарки от России

Белоруссия будет закупать у России современную военную технику, при этом ряд образцов страна надеется получить в подарок. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает РИА Новости в четверг, 17 февраля.

Ранее стало известно, что Лукашенко прибыл на полигон Осиповичский, чтобы проинспектировать российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022». Предполагается, что во время визита белорусского лидера ему продемонстрируют тактический эпизод с участием ракетных войск, артиллерии и авиации Союзного государства.

Учения «Союзная решимость-2022» проходят с 10 по 20 февраля. В ходе них, по словам Лукашенко, военным предстоит отработать действия по противостоянию силам Польши, Прибалтики и Украины.