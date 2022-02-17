Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко понадеялся на военные подарки от России

Лукашенко заявил, что надеется получить от России образцы военной техники в подарок

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белоруссия будет закупать у России современную военную технику, при этом ряд образцов страна надеется получить в подарок. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает РИА Новости в четверг, 17 февраля.

Ранее стало известно, что Лукашенко прибыл на полигон Осиповичский, чтобы проинспектировать российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022». Предполагается, что во время визита белорусского лидера ему продемонстрируют тактический эпизод с участием ракетных войск, артиллерии и авиации Союзного государства.

Учения «Союзная решимость-2022» проходят с 10 по 20 февраля. В ходе них, по словам Лукашенко, военным предстоит отработать действия по противостоянию силам Польши, Прибалтики и Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Курс рубля рухнул
Названа главная европейская жертва санкций против России
В селах российского региона рассмотрят введение сухого закона
ЕС и НАТО выбрали сторону между Россией и Украиной
Лавров заявил о развивающейся «в мозгах Запада» ситуации на Украине
Лукашенко понадеялся на военные подарки от России
Зюганов объяснил почти одновременную госпитализацию в ЦКБ с Жириновским
Математик спрогнозировал начало шестой волны COVID-19 в России
Лукашенко высказался о сроках пребывания российских военных в Белоруссии
Названы лидирующие по уровню смертности заболевания в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.