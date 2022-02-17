Кремль уточнил свою позицию по фейкам западных СМИ о вторжении на Украину

Москва не намерена требовать от западных СМИ публичных извинений в свой адрес за распространение фейков о якобы готовившемся вторжении на Украину. Такую позицию озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он уточнил, что такие сообщения сами по себе дискредитируют опубликовавшие их СМИ.

Песков назвал волну подобных публикаций информационной агрессией против России, однако высказал надежду на то, что оппоненты Москвы смогут сесть за стол переговоров, несмотря на «информационное безумие».

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил о планах России снять «очень графическое пропагандистское видео», которое могло бы стать предлогом для вторжения на Украину. По его словам, в видео планировалось использовать большую массовку из актеров, которые бы играли трупы и скорбящих людей, а также образцы вооружений, которые есть у Украины.