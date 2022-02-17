В Германии заявили о необходимости продолжения диалога с Россией по Украине

Визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным продемонстрировал необходимость продолжения диалога с Россией по разрешению ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених, передает ТАСС.

По мнению депутата, Шольц добился появления надежды на разрешение конфликта между Москвой и Киевом. «Его четкая позиция и в то же время открытость для переговоров не остались незамеченными российским президентом. Это показывает, что стоит настойчиво продолжать диалог», — заключил Мютцених.

Глава фракции СДПГ подчеркнул, что в ходе переговоров стороны могут научиться осмысленно воспринимать мнение друг друга. «Олаф Шольц выжал максимум в этой сложной, чрезвычайно напряженной ситуации», — добавил он.

Переговоры Путина и Шольца в Москве прошли 15 февраля. Встреча продлилась около трех часов, в течение которых лидеры двух стран обсудили вопросы экономики и энергетики, а также ситуацию на Украине и ответ Запада на предложения России по гарантиям безопасности.