Шольц порассуждал о сроке правления Путина
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что президент Путин будет оставаться на посту долго, но не вечно
Президент России Владимир Путин не будет вечно оставаться на посту главы государства. Так высказался о сроке правления российского лидера канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с Путиным в Москве. Трансляцию пресс-конференции ведет РБК.
«Не знаю, сколько Путин будет оставаться на своем посту. Наверное, это может быть долго, но не вечно», — порассуждал Шольц.
Ранее отмечалось, что Шольц отказался использовать предложенную ему ручку для записей во время пресс-конференции с российским президентом. Указанная ручка была заранее положена на трибуну. Вместо нее он достал из внутреннего кармана своего пиджака ручку белого цвета и положил ее на трибуну.