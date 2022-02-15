Шольц порассуждал о сроке правления Путина

Президент России Владимир Путин не будет вечно оставаться на посту главы государства. Так высказался о сроке правления российского лидера канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с Путиным в Москве. Трансляцию пресс-конференции ведет РБК.

«Не знаю, сколько Путин будет оставаться на своем посту. Наверное, это может быть долго, но не вечно», — порассуждал Шольц.

Ранее отмечалось, что Шольц отказался использовать предложенную ему ручку для записей во время пресс-конференции с российским президентом. Указанная ручка была заранее положена на трибуну. Вместо нее он достал из внутреннего кармана своего пиджака ручку белого цвета и положил ее на трибуну.