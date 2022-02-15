Шольц отказался использовать кремлевскую ручку на пресс-конференции с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался использовать предложенную ему ручку для записей во время пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию мероприятия ведет YouTube-канал RT.

Во время речи российского президента Шольц взял в руки черную ручку, которая была подготовлена протоколом мероприятия и заранее положена на трибуну. Канцлер посмотрел на саму ручку, открыл ее колпачок, а затем положил обратно. Вместо нее он достал из внутреннего кармана своего пиджака ручку белого цвета и также положил ее на трибуну.

Перед тем, как приехать в Кремль, Шольц, так же, как и лидер Франции Эммануэль Макрон, отказался проходить российский ПЦР-тест на коронавирус.

Путин заявил, что его первые переговоры с Шольцем прошли в деловой атмосфере. Глава государства оценил настрой канцлера Германии на взаимовыгодное и прагматическое сотрудничество двух стран.

Встреча российского президента с канцлером Германии прошла в Кремле во вторник, 15 февраля. Мероприятие продлилось около трех часов, в течение которых лидеры двух стран обсудили вопросы экономики и энергетики, а также ситуацию на Украине и ответ Запада на предложения России по гарантиям безопасности.