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Шольц отказался использовать кремлевскую ручку на пресс-конференции с Путиным

Канцлер Германии Шольц принес на переговоры с Путиным в Кремль собственную ручку

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался использовать предложенную ему ручку для записей во время пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию мероприятия ведет YouTube-канал RT.

Во время речи российского президента Шольц взял в руки черную ручку, которая была подготовлена протоколом мероприятия и заранее положена на трибуну. Канцлер посмотрел на саму ручку, открыл ее колпачок, а затем положил обратно. Вместо нее он достал из внутреннего кармана своего пиджака ручку белого цвета и также положил ее на трибуну.

Перед тем, как приехать в Кремль, Шольц, так же, как и лидер Франции Эммануэль Макрон, отказался проходить российский ПЦР-тест на коронавирус.

Путин заявил, что его первые переговоры с Шольцем прошли в деловой атмосфере. Глава государства оценил настрой канцлера Германии на взаимовыгодное и прагматическое сотрудничество двух стран.

Встреча российского президента с канцлером Германии прошла в Кремле во вторник, 15 февраля. Мероприятие продлилось около трех часов, в течение которых лидеры двух стран обсудили вопросы экономики и энергетики, а также ситуацию на Украине и ответ Запада на предложения России по гарантиям безопасности.

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Варвара Кошечкина
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