Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин оценил свои первые переговоры с Олафом Шольцем

Путин заявил, что его первые переговоры с канцлером Шольцем прошли в деловой атмосфере

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что его первые переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем прошли в деловой атмосфере. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства оценил настрой канцлера Германии на взаимовыгодное и прагматическое сотрудничество двух стран.

Встреча российского президента с канцлером Германии прошла в Кремле во вторник, 15 февраля. Мероприятие продлилось около трех часов, в течение которых лидеры двух стран обсудили вопросы экономики и энергетики, а также ситуацию на Украине и ответ Запада на предложения России по гарантиям безопасности.

Олаф Шольц был избран канцлером Германии в декабре 2021 года. На этом посту он сменил Ангелу Меркель, занимавшую должность с 2005 по 2021 годы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Валиева стала лидером в короткой программе на Олимпиаде в Пекине
Россия перебросила самолеты дальней авиации в Сирию
Канцлер Германии высказался о ситуации с Deutsche Welle
Раскрыта судьба популярного iPhone
Евросоюз осудил призыв Госдумы признать ДНР и ЛНР
Путин назвал силовое сдерживание России угрозой национальной безопасности
Женщина нашла пятилетний чизбургер, ужаснулась и решила отказаться от фастфуда
Поджегшей восьмилетнего сына россиянке отменили приговор
Жакмюс посвятил пост россиянке после ее гомофобного замечания в его адрес
Путин заявил об отсутствии «политической окраски» «Северного потока-2»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.