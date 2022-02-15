Путин оценил свои первые переговоры с Олафом Шольцем

Президент России Владимир Путин заявил, что его первые переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем прошли в деловой атмосфере. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства оценил настрой канцлера Германии на взаимовыгодное и прагматическое сотрудничество двух стран.

Встреча российского президента с канцлером Германии прошла в Кремле во вторник, 15 февраля. Мероприятие продлилось около трех часов, в течение которых лидеры двух стран обсудили вопросы экономики и энергетики, а также ситуацию на Украине и ответ Запада на предложения России по гарантиям безопасности.

Олаф Шольц был избран канцлером Германии в декабре 2021 года. На этом посту он сменил Ангелу Меркель, занимавшую должность с 2005 по 2021 годы.