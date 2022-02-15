Канцлер Германии отказался от российского теста на коронавирус

Прибывший в Москву Канцлер Германии Олаф Шольц отказался от российского ПЦР-теста на COVID-19 перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Политику провел тест на коронавирус, необходимый для доступа в Кремль, врач из посольства ФРГ. По словам членов окружения канцлера, российские медики были приглашены к наблюдению за тестированием.

Ранее стало известно, что от прохождения теста на коронавирус перед встречей с российским лидером также отказался президент Франции Эммануэль Макрон. Политику был предложен выбор, пройти тестирование и общаться с Путиным на более короткой дистанции или отказаться, но соблюдать безопасное расстояние. По словам источников, французская сторона отказалась от тестирования, чтобы ДНК президента не попало в руки России.