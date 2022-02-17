В США оценили российские «Красухи»

Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха-2» и «Красуха-4» способны блокировать сигналы спутниковой системы глобальной навигации Global Positioning System (GPS). Подобную оценку российского оружия привел американский журнал Popular Science.

В публикации утверждается, что данные комплексы РЭБ, установленные на грузовых машинах, могут препятствовать нормальной работе высокотехнологичной военной техники, оснащенной различными электронными системами.

В частности, «Красуха-2» и «Красуха-4» генерируют мощные электромагнитные волны, которые могут блокировать работу радаров противника, препятствовать нормальному режиму радиосвязи и противодействовать приему сигналов GPS.

В Popular Science уверены, что Россия в случае нападения на Украину может использовать подобные комплексы, а также танки Т-72, ​​Т-80 и Т-90 и реактивные системы залпового огня (РСЗО) вроде 9К58 «Смерч».

В апреле 2021 года американское издание Popular Science, ссылаясь на заявление военного эксперта Самуэля Бендетта, написало, что пара из российских истребителя пятого поколения Су-57 и его ведомого, тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник», может заменить целую эскадрилью самолетов.