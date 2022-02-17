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Во Франции заявили об утрате регулирующих безопасность в Европе норм

Глава МИД Франции Ле Дриан заявил, что регулирующих безопасность в Европе норм больше нет
Жан-Ив Ле Дриан

Жан-Ив Ле Дриан. Фото: Panoramic/ Globallookpress.com

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил об утрате норм, регулирующих безопасность в Европе. По его словам, их больше нет, а договоры по контролю над вооружениями практически устарели и не имеют значения, пишет Financial Times.

«В то время, как Россия требует стабильности, гарантий, с нашей стороны тоже исходит требование стабильности и гарантий. Европе нужны гарантии безопасности и стабильности. Мы готовы обсуждать это, обсуждать все», — подчеркнул министр иностранных дел.

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Ле Дриан также прокомментировал сообщения об отводе российских войск от границ с Украиной. Он указал, что необходимо посмотреть, чем завершатся маневры в Белоруссии, Черном море и вблизи украинских границ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ответы США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности содержат пункты, по которым Россия готова работать. По его словам, в них присутствуют соображения, которые Кремль предлагал своим партнерам в предыдущие годы: по вопросам европейской безопасности, по вопросам определенных систем вооружения, в том числе ракет средней и меньшей дальности и военной транспарентности.

Марина Совина
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